Internazionali di tennis femminile a Solarino, Masini elimina la seconda testa di serie

Archigen Cup W15 arriva il primo risultato a sorpresa, l’italiana Maria Masini ha eliminato la seconda testa di serie del torneo Karolina Berankova. L’italiana ha battuto la tennista ceca in due set (6-2 7-6) strappando il pass per i quarti di finale dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino.

Non è la prima volta che il carpet dello Zaiera Tennis sorride alla giocatrice toscana, per questo motivo la direzione del torneo ha scelto di riservarle una delle due wildcard a disposizione per la seconda settimana di Archigen Cup in programma allo Zaiera Resort dall’11 al 17 novembre.

COME SEGUIRE GLI INTERNAZIONALI

Sulla pagina Facebook Leonardo Tennis Academy saranno pubblicati ogni giorno i risultati ufficiali e le novità riguardanti il torneo. L’ingresso allo Zaiera Tennis è gratuito ogni giorno fino a fine manifestazione, ecco le date:

ITF Women's $15,000 (3- 10 novembre)

ITF Women's $15,000 (11- 17 novembre)

ITF Women's $25,000 (18- 24 novembre)

ITF Women's $15,000 (25 novembre – 1° dicembre)