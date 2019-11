Allagamenti a Epipoli a Siracusa, ripulito il canale di gronda dalla Tekra

Nonostante il maltempo delle ultime ore l’operazione “Decoro”, a Siracusa, voluta dall'assessore all'Ambiente Andrea Buccheri, va avanti senza sosta. Proseguono infatti le attività di bonifica e diserbo: dopo viale Epipoli e aree adiacenti (via Monte San Vito, via Madonia, via San Cataldo e via Monte Bianco), gli operatori della Tekra e gli agenti della Polizia ambientale sono intervenuti al Villaggio Miano e alla Pizzuta. Ieri, inoltre, sono cominciati i lavori di pulizia dei canali di gronda e dell’area antistante il Villaggio Miano, in via Monti Nebrodi.

“Un’operazione importante- dichiara l’assessore Andrea Buccheri- e necessaria per mitigare il rischio di allagamenti della zona Epipoli, dato che le ultime piogge hanno provocato non pochi disagi alla cittadinanza. Dal mio insediamento sono stati oltre un centinaio gli interventi che hanno consentito di ripulire la città da rifiuti di ogni genere”.

Contestualmente sono stati individuati e sanzionati diversi cittadini che con i loro comportamenti avevano contribuito alla formazione di micro discariche nelle periferie urbane ed in qualche caso anche in città. Solo ad ottobre sono stati 293 i verbali elevati per abbandono di rifiuti.

“La strada è tracciata- conclude Buccheri- e la percorreremo sino in fondo. Le bonifiche proseguiranno fino a quando la città non sarà ripulita e non sconfiggeremo definitivamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte di chi non vuole adeguarsi al sistema del porta a porta. Ringrazio ancora una volta gli uomini della polizia ambientale e gli operatori della Tekra per il prezioso servizio svolto per l’intera comunità”.