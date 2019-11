Meloni a Catania: "Siamo il secondo partito del Centrodestra, lo faremo valere"

"Non sono per un sistema proporzionale che fa vincere i giochi di Palazzo che rappresentano la tomba della democrazia. Sono per un sistema maggioritario nel quale ogni partito si vincola sia alle alleanze sia ai contenuti che dichiara in campagna elettorale. È l'unico modo per fare contare i voti dei cittadini, altrimenti gli elettori non contano niente". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ma margine dei lavori di 'MuovitItalia' a Catania.

La leader di Fratelli d'italia ha aggiunto:"La grande sfida italiana è quella di affrontare la globalizzazione capendo che il suo segreto è la velocità degli spostamenti. Se non c'è questo, sia sul piano del turismo che della capacità di vendere i prodotti e di spendere le proprie professionalità, non si creano le opportunità. Anche la grande sfida del Mezzogiorno sta quindi nelle infrastrutture con il riequilibrio dei fondi strutturali tra Nord e Sud: treni, aerei, strade, internet veloce...".

"Fratelli d'Italia, anche in Sicilia, è il secondo partito della coalizione di Centrodestra - ha aggiunto Meloni - Un dato che faremo valere su tutto il territorio nazionale, ma con uno spirito collaborativo, da coalizione. È chiaro che giochiamo per vincere, ma non ho mai anteposto l'egoismo di partito, come a volte vedo fare, all'interesse collettivo".