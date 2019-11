Discoteca superaffollata a Palermo, il questore sospende la licenza

La polizia di Stato ha denunciato i titolari di una discoteca in viale Lazio e un pub in via Trapani a Palermo. Nel primo caso gli agenti hanno trovato 520 clienti che partecipavano ad una serata danzante. Un numero elevato visto che il limite previsto dall'autorizzazione è 150. Il questore ha sospeso la licenza. Anche nel pub di via Trapani era in corso una serata danzante senza che il titolare avesse l'autorizzazione per questo tipo di manifestazioni. Oltre alla denuncia il qestore ha emesso un'ordinanza di cessazione dell'attività abusiva ed è stato elevato un verbale di contestazione con una sanzione di 250 euro. A questa si è aggiunta una sanzione di 400 euro perché il locale era inoltre sprovvisto di etilometro e le tabelle alcolemiche non erano posizionate correttamente. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione dei dipendenti trovati a lavorare presso l'esercizio.