Palermo, all'Istituto Gonzaga si presenta il libro di Rino Canzoneri "Prima gli ultimi"

Sarà presentato il 22 novembre alle ore 16, all'istituto Gonzaga di Palermo, il libro del giornalista Rino Canzoneri "Prima gli ultimi".

La narrazione che viene fatta del fenomeno migratorio parla oggi di violenze e morti in mare, di odio e razzismo nei confronti dei sopravvissuti che arrivano da noi. Ma c’è un’altra storia da raccontare, quella di chi non ha perso il senso di umanità, ha dato e dà una mano a chi lascia la propria terra per inseguire il sogno di una vita migliore. Una storia ed un rapporto di una bellezza unica e sorprendente. Bisognerebbe cominciare a parlare anche di questo. Ed è quello che fa questo libro.

Ogni giorno giornali e Tv ci parlano di intolleranza, ostilità e razzismo nei confronti dei migranti, di chi appartiene ad un’etnia diversa. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, un’altra storia da raccontare, quella di tanti italiani che non hanno perso il senso di umanità, che hanno vinto paure e diffidenze e accolto, sostenuto e aiutato chi scappa da guerre e povertà o insegue il sogno di un mondo migliore. C’è tanta umanità nascosta, sommersa, che non fa rumore, che non fa notizia, ma che è viva e vegeta e più diffusa di quanto si possa immaginare. Un pezzo di Italia bella e che fa ben sperare. E per raccontare e documentare quest’altra storia, arriva ora “Prima gli ultimi”, “Le storie di chi non si è girato dall’altra parte”, edizioni Paoline, 240 pagine. Con un’introduzione di Papa Francesco e la prefazione del direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera. Un libro che riporta le esperienze vissute da chi si è messo in gioco e ha dato il suo contributo, per quello che ha potuto, ad uno dei più grandi drammi del nostro tempo, quello delle migrazioni.

Alla presentazione sono previsti interventi di Monignor. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Francesco Micela, presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo e le testimonianze di alcuni protagonisti del libro. Sarà presente l’autore. Modererà la giornalista Fernanda Del Monte. Tutti i proventi delle vendite dovuti all’autore andranno in beneficenza per favorire processi di accoglienza di migranti che arrivano nel nostro Paese.