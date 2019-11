Bracconaggio a Siracusa, sequestrati fucili e trappole: otto denunce

Otto fucili semiautomatici calibro 12 e 20, 412 cartucce, 18 sagome di uccelli in plastica, 3 congegni utilizzati per il richiamo acustico, varie trappole e 16 esemplari di fauna abbattuti illegalmente, sequestrati dalla polizia provinciale di Siracusa, nell'ambito di un'attività antibracconaggio in collaborazione con i colleghi di Ragusa. Denunciate otto persone per esercizio venatorio abusivo. L'attività di prevenzione e repressione degli illeciti venatori è stata effettuata ai confini territoriali tra le due province: sorpresi in flagranza di reato cacciatori che con l'uso illecito di richiami elettromeccanici alimentati da batterie, sparavano ai volatili.