Allerta meteo 'rossa': domani scuole chiuse a Siracusa, Catania e Ragusa

Resta l'allerta meteo in Sicilia orientale almeno in quattro province, fin a cessato allarme. Le zone più colpite sono qulle della provincia di Sriracusa, Catania, Ragusa e l'Agrigentino. Domani a Siracusa, Ragusa e Catania (ovvimente anche i Comuni delle tre province, le scuole rimarranno chiuse.

Il vice sindaco di Siracusa, Pietro Coppa ha disposto la chiusura fino a cessata emergenza, di tutti gli impianti sportivi cittadini pubblici e privati, cimitero cittadino, cimitero degli Inglesi, scuole di ogni ordine e grado, asili nido pubblici e privati, parchi e giardini pubblici, la chiusura del Parco Archeologico della Neapolis e del Castello Eurialo, Castello Maniace, e mercatini rionali. L’ordinanza fa seguito alle condizioni meteo avverse classificate con codice “ALLERTA ROSSA” ed è in vigore da questo pomeriggio e per le successive 24-36 ore, in quanto si prevedono venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Nell’ordinanza si dispone, altresì, l’attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Siracusa (C.O.C.) delle funzioni di Supporto necessarie e a mobilitare tutte le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, per fronteggiare tutte le emergenze connesse con le avverse condizioni climatiche.

Danni si sono registrati nel pomeriggio a Siracusa. Per il forte vento i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Santi Coronati per il distacco del rivesimento plastico della facciata laterale. Un auto che era in sosta è rimasta danneggiata.

Primi allagamenti, invece, nella vicina Floridia. Una bomba d'acqua si è riversata sulla cittadina a 14 chilometri da Siracusa verso le 17. Un temporale durato poco meno di un'ora che è bastato ad allagare il quartiere della Marchesa, in direzione Solarino.

Scuole chiuse domani pure a Catania per il maltempo. A seguito dell'avviso di rischio idrogeologico e idraulico diramato oggi pomeriggio dalla protezione civile regionale, con la conferma del livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia orientale, il sindaco Salvo Pogliese d'intesa con l'assessore comunale alla protezione civile Alessandro Porto, e quello alla Scuola Barbara Mirabella ha infatti firmato l'ordinanza che prevede, tra l'altro, per domani la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri.

L'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile siciliana anche per domani ha portato tutti i sindaci della provincia di Ragusa ad emettere ordinanza di chiusura delle scuole. Intanto, oggi diversi temporali e allagamenti si sono registrati nei comuni iblei. La Fiera campionaria di Vittoria è stata precauzionalmente chiusa al pubblico.

TROMBA D'ARIA NELL'AGRIGENTINO

Tetti scoperchiati e cartelloni sulle autovetture posteggiate nella zona del porto di Licata (Ag), dove una tromba d'aria ha seminato terrore e causato notevoli danni. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli uomini della Protezione civile sono ancora al lavoro nella zona della Marina, per compiere sopralluoghi e fare una prima stima dei danni. L'attenzione si concentra anche sul fiume Salso, che rischia di esondare. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha chiuso la provinciale fra Siculiana e Raffadali: il livello dell'acqua ha infatti raggiunto l'altezza di un piccolo ponte che attraversa la strada.

SOSPESI ALCUNI COLLEGAMENTI FERROVIARI

In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della Regione siciliana per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 17 di oggi è rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese è sospesa fra Dittaino e Motta. In considerazione del perdurare dell'allerta meteo anche domani, è stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ferroviario sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e nel Trapanese. Sospesa precauzionalmente la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone. I tecnici di Rfi sono al lavoro per verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Programmato un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato compatibilmente all'evolversi delle condizioni meteo.