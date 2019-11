Due persone sono state aggredite in nottata a Palermo senza apparenti motivi. Il primo episodio è avvenuto in via Roma, dove in due hanno picchiato un ragazzo mentre una giovane filmava la scena con un cellulare. La vittima ha chiamato la polizia. Poco dopo un trentenne del Bangladesh ha denunciato agli agenti di essere stato aggredito, in via Ventura, vicino al carcere dell'Ucciardone con le stesse modalità. L'uomo è stato portato in ospedale.