Tenta di strangolare compagna a Catania: arrestato un francese

Avrebbe tentato di strangolare, secondo gli inquirenti, la sua compagna dopo averla picchiata. Con questa accusa è stato arrestato C. S. M., 27 anni di nazionalità francese. La donna anche lei francese è riuscita a chiedere aiuto "dopo aver trascorso una nottata da incubo", affermano gli agenti della polizia a Catania che l'hanno soccorsa. Nella stanza del B&B dove la coppia alloggiava per una breve vacanza nel capoluogo etneo, gli investigatori hanno trovato tracce di sangue e tutti i mobili messi a soqquadro. La vittima è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni.