Ladro seriale preso a Ragusa dopo due colpi consecutivi: tradito dalle impronte

Un 26enne F.G., accusato di essere un ladro 'seriale' di Scordia in trasferta a Ragusa perché autore di due furti a poche ore uno dall'altro in un bar e in una ferramenta, dove ha rubato diverse migliaia di euro, è stato arrestato dalla polizia della Questura del capoluogo Ibleo. A permettere la sua identificazione a personale della squadra mobile, che ha indagato, la visione di filmati registrati da telecamere di sicurezza e una impronta digitale lasciata su un registratore cassa sottratta al bar rilevata dalla polizia scientifica. Nei confronti del 25enne il Gip di Ragusa, su richiesta della locale Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile.