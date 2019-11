Maltempo, Eolie isolate: fiume di pomice a Lipari

Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti sono fermi. Nel porto di Milazzo sono bloccati i tanti pendolari che si recano nell'arcipelago per lavoro, come insegnanti, medici, impiegati, e anche camion carichi di derrate alimentari e autocisterne di carburanti. La pioggia torrenziale caduta sull'isola ha di fatto realizzato un 'fiume' di pomice arrivato a valle fino a Canneto, in località Calandra, sull'isola di Lipari L'amministrazione comunale ha inviato una ruspa per ripristinare la circolazione nella zona