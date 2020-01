Modica, raddoppiate nel 2019 le presenze al Museo Civico "Belgiorno"

Lievitano in modo sensibile le presenze al Museo Civico " Franco Libero Belgiorno" di Modica. Secondo i dati ufficiali, infatti, forniti dall’Ufficio Beni culturali del V Settore in un anno risulta raddoppiata la presenza dei visitatori. E’ di 2703 il numero delle persone che hanno visitato nel 2019 le varie collezioni che sono presenti al Museo (archeologiche, storiche, bibliografiche, quelle del Nobel Salvatore Quasimodo e dello scultore Enzo Assenza). Rispetto al dato del 2018 l’aumento in percentuale è di ben oltre il 90 per cento.

Un incremento che dimostra il gradimento da parte del pubblico, ovvero visitatori, turisti e cittadini residenti sia per gli eventi promozionali che per le attività culturali promosse dall' Amministrazione e dalla Direzione del Museo.

In questa direzione è fondamentale l’apporto dei Volontari del Servizio Civile che hanno modernizzato i sistemi di comunicazione attraverso il web che ha riscosso particolare successo.

" Il Museo di Modica si conferma una importante istituzione culturale della città e in futuro potrà considerarsi il nucleo centrale del grande Polo Museale di Modica.

La sensibile evoluzione delle presenze di turisti e visitatori nel Museo Civico, commentano il sindaco e l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, conferma che la strada intrapresa è quella giusta; è stata intrapresa una direzione che è il frutto di una strategia sinergica tra le parti in causa: l’alta competenza e la professionalità con le scelte politiche che sono state operate in questi anni. Un grazie a tutti gli operatori dal personale della SPM, a quello della Cooperativa Progresso Ibleo, al personale dell' Ufficio Beni Culturali,ai Volontari del servizio Civile per quanto continuano a fare in favore della fruizione delle collezioni museali". Il Museo Civico di Modica è stato dotato di un moderno sistema di allarme antitaccheggio, grazie all'attività del V settore e dell'Ufficio Beni Culturali.