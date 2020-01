Modica, "I nonni raccontano" di Gino Armmenia: 8° volume di "miniminagghi"

Anni di ricerche e di paziente ascolto dei racconti degli anziani, soprattutto nelle campagne del Modicano. Un lavoro certosino, quello di Gino Armenia, ex dipendente comunale, che ha portato alla pubblicazione di otto volumetti dal titolo "I nonni raccontano, i miniminagghi". Si tratta di migliaia di indovinelli, in dialetto modicano, che affondano la loro origine nella tradizione contadina. Indovinelli che gli anziani raccontavano ai figli e ai nipoti quando ci si riuniva per mangiare o quando, durante il lavoro nei campi, si mitigava la fatica con questi "miniminagghi". Un gioco di parole, alcune volte in versi, formato da concetti equivoci o ambigui, dove si nasconde la cosa da indovinare. Un esercizio per la mente, pure per le nuove generazioni ma, anche, una testimonianza della cultura e dell'arguzia dei contadini della Contea di Modica.