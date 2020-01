Catania, finisce ai domiciliari per spaccio di eroina

I Carabinieri del Nucleo Operativo Della Compagnia di Catania Piazza Dante, nella flagranza, hanno arrestato il 46enne Francesco Volpe per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, che si aggirava lungo la via Benanti, è stato notato dai militari mentre veniva più volte avvicinato da giovani assuntori che, con le solite modalità, con lui effettuavano lo scambio soldi-dose allontanandosi poi velocemente.

I militari quindi intervenivano circondando Volpe senza dargli possibilità di disfarsi della droga che, effettivamente, gli veniva rinvenuta addosso: 53 dosi di eroina già pronte e suddivise per la vendita al minuto ed un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari dove permarrà, così come disposto dal giudice in sede di celebrazione del rito per direttissima.