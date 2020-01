Mezzojuso, camionista in fuga dopo incidente: preso

Prima l'incidente, poi la fuga. Un camionista di 66 anni è stato denunciato nel palermitano per omissione di soccorso. Lunedì scorso lungo la statale 121 nei pressi di Mezzojuso (Pa), per cause ancora da accertare, un furgone si è scontrato con un'auto condotta da un palermitano, anche lui di 66 anni. Ad avere la peggio è stato proprio l'automobilista, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale Civico in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Subito dopo l'impatto l'uomo che era alla guida del camion un 66enne originario di Licata (Ag), invece di prestare soccorso al malcapitato, si è dato alla fuga. Immediate sono scattate le ricerche che hanno permesso di rintracciarlo poco distante in una piazzola di sosta. I carabinieri lo hanno denunciato per omissione di soccorso.