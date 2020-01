Modica, con la minicar contro una ringhiera: ferita studentessa di 16 anni

Incidente stradale autonomo questa mattina, poco dopo le 7,30, in via Nazionale a Modica. Una minicar, con alla guida una studentessa di 16 anni, forse per l'asfalto bagnato, ha sbandato e si è schiantata contro la ringhiera che delimita la carreggiata e, quindi, contro un palo dell'illuminazione pubblica. La ragazza ha riportato un trauma cranico. E' stata ricoverata all'ospedale "Maggiore" di Modica. I rilievi sull'incidente stradale sono stati eseguiti dalla Polizia locale. La via Nazionale è rimasta chiusa al traffico per due ore.