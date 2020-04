Modica, morto nella notte il settantenne di Scicli positivo al Coronavirus

E' morto durante la notte, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Modica, il settantenne di Scicli che era risultato positivo al Coronavirus. Sono tre, fino ad oggi, le vittime del virus in provincia di Ragusa. Prima del paziente sciclitano erano deceduti all'ospedale di Modica, "Hub Covid", un anziano di Marina di Ragusa e una donna modicana di 73 anni. L’uomo che ha cessato di vivere la scorsa notte soffriva di altre patologie e le sue condizioni erano apparse subito molto critiche. L’uomo era giunto in ospedale in stato di incoscienza. Abitava con la moglie ed una figlia, già sottoposti a tampone, così come saranno sottoposte alla stessa procedura le altre due figlie che non abitano nel nucleo familiare.