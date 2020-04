Modica, 20 visiere protettive donate alla Polizia Locale

Non lavorare ma trovare il modo di impiegare il tempo fattivamente e, nello stesso tempo, aiutare chi in questo momento è in prima linea nella lotta contro il coronavirus. E’ il caso dell’imprenditore Carmelo Muriana che ha realizzato e donato alla Polizia Locale di Modica venti visiere da utilizzare durante i servizi esterni. Muriana, titolare dell’Osteria dei Sapori Perduti, appassionato del “fai da te”, ha realizzato questi sistemi e li ha consegnati al comandante Rosario Cannizzaro. “Ancora una volta – sottolinea l’ufficiale – gli imprenditori hanno dato una risposta concreta per aiutarci a lavorare con maggiore tranquillità. Dopo Angelo Petriglieri di Line Pubblicità, l’Atelier Loredana Roccasalva, ora anche Muriana ha contribuito a rendere più sicuro il nostro lavoro. Li ringrazio per quello che hanno, spontaneamente, fatto.”