La mamma di Rosolini: "Non ho aggredito il mio ex, volevo tutelare i miei figli"

"Sono io la vittima e non la carnefice come tutti i giornali hanno scritto, ho cercato soltanto di tutelare gli interessi dei miei 3 bambini". Parla così la mamma di Rosolini, 29 anni, denunciata dall'ex compagno con l'accusa di avergli danneggiato l'auto e di averlo anche percosso. "I fatti non sono andati così - dice la donna - Sono andata a casa sua per chiedergli con le buone maniere di mantenere l'impegno preso davanti gli avvocati, ovvero di pagare il mantenimento per i nostri figli. Ci siamo separati da sei mesi e nell'ultimo periodo non ha mantenuto gli impegni, neppure un euro. Prima - aggiunge la mamma - mi dava qualche acconto, poi non ho visto più niente. C'è stata una discussione animata che è degenerata. Pensate sia credibile che una donna che pesa 50 chili prenda a botte un uomo forzuto ed impostato? Ho reagito quando ha cominciato ad alzarmi le mani, ero disperata e piena di rabbia. Personalmente posso sopravvivere da sola, ma ho pensato ai bambini che in un momento critico come questo, aprono il frigorifero e non hanno nulla da mangiare. Questa storia comunque non finisce qui. Ho dato mandato al mio avvocato di presentare una controquerela nei confronti del mio ex perchè la verità non può essere quella che lui ha raccontato alla polizia di Noto. I fatti sono andati diversamente e lo dimostrerò nelle sedi opportune".