Partinico, banditi nella villa dell'ex presidente della Provincia di Palermo

Rapina in casa ai danni dell'ex presidente della provincia ed ex sindaco di Balestrate Mimmo Di Benedetto. I banditi sono entrati nella villa, nel territorio di Partinico, hanno chiuso il proprietario nel bagno e poi hanno svaligiato l'abitazione portando via soldi, preziosi e oggetti di valore. Una volta ripulito l'appartamento sono fuggiti a bordo dell'auto di Di Benedetto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico.