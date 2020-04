Deputata 5Stelle chiede il rinvio del pagamento del bollo auto e moto

La deputata all'Ars del Movimento Cinque Stelle Jose Marano ha chiesto, con un atto ufficiale, il rinvio del pagamento del bollo per le automobili ed i motocicli alla luce dell'emergenza sanitaria in atto. "Già altre regioni italiane - spiega Marano - hanno differito o sospeso il pagamento del bollo per auto e moto. Si tratta di un tributo incassato dalle Regioni che ne incamerano anche il gettito e già molti presidenti hanno dato indicazioni sullo slittamento del pagamento. Per questa ragione chiedo al governo Musumeci di prendere analogo provvedimento di rinvio per i bolli in scadenza sino alla fine di maggio rinviando il tutto a dopo l'estate, in modo tale da venire incontro ai cittadini siciliani". "La norma non comporta nessuna copertura finanziaria, quindi il governo potrebbe assumere un impegno immediatamente e spostare i pagamenti entro il 30 settembre", conclude la deputata pentastellata.