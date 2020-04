Rubano in una bottega di generi alimenti: ai domiciliari 2 fratelli di Aci Catena

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza i fratelli Fabio e Alessandro Longo di Aci Catena, rispettivamente di 44 e 42 anni, per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La scorsa notte i militari, in via Sant’Onofrio di Aci sant’Antonio, rilevando la presenza di un’autovettura Smart posteggiata nei pressi di una rivendita di frutta all’interno della quale, dopo avervi fatto irruzione, hanno bloccato ed ammanettato i due ladri i quali, previa forzatura della porta blindata, avevano già asportato una considerevole quantità di generi alimentari ed ortofrutta, nonché la somma di 50 euro.

Gli arrestati, che sono stati anche sanzionati in ottemperanza al D.L. inerente le vigenti norme governative per il contenimento dell’epidemia da coronavirus, sono stati posti agli arresti domiciliari.