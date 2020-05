Proteste dei gilet arancioni a Milano, Bologna e Torino: slogan contro il governo

Crescono le polemiche e le reazioni per le manifestazione dei "GILET arancioni" scesi in piazza in diverse città italiane, spesso senza rispettare le distanze di sicurezza e con le mascherine abbassate, per chiedere la fine del governo Conte, l'istituzione di un'Assemblea Costituente e la coniazione di una moneta nazionale. Il leader Antonio Pappalardo ha manifestato in piazza Duomo a Milano, dove in completo arancione ha tenuto un comizio di fronte a numerosi simpatizzanti, si stima più di 500, assembrati e in molti casi senza mascherine. La manifestazione era autorizzata ma la questura, che era presente con agenti in piazza, ha fatto sapere che i contestatori saranno identificati e denunciati per la violazione delle norme sanitarie contenute nell'ultimo Dpcm. Anche il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato su Fb di aver chiesto al Prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione.

Stesso scenario si è verificato anche nelle piazze di Bologna e Torino.