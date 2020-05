Negozi domani chiusi ad Avola, il video messaggio del sindaco ai suoi concittadini

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, non forza l'ordinanza del presidente della Regione sulle aperture domenicali e dei festivi e scende in campo in prima persona, per sentire gli umori dei titolari degli esercizi commerciali. Cannata ha tirato le somme di questi colloqui ed ha diffuso un video messaggio alla città per spiegare il perchè, a differenza di Siracusa, i negozi, i supermercati ed i Centri commerciali anche domani, 31 maggio, terranno le saracinesche abbassate. " I colpi di testa non mi sono mai piaciuti, in questo momento così delicato deve prevalere la ragione - dice Luca Cannata - e non v'è dubbio che ci sono centinaia di lavoratori che hanno bisogno di tirare un po' il fiato, di dedicarsi alle proprie famiglie dopo un tour de force inimmaginabile prima dell'emergenza pandemia. Mi riferisco ai lavoratori dei supermercati e dei generi alimentari che fino a qualche giorno fa hanno consegnato i prodotti a domicilio. E' risaputo che Avola essendo città riconosciuta a vocazione turistica, può derogare. E' tempo, però, di tornare alla normalità., di uscire, di andare nei ristoranti, nelle pizzerie, nei pub, nel rispetto delle regole mantenendo il distanziamento. Sia chiaro che l'emergenza sanitaria non è finita, il covid-19, senza un vaccino che può sconfiggerlo, è sempre dietro l'angolo".