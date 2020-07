Modica, letture e libri d'estate per bambini e ragazzi in città e a Marina

Letture e libri d’Estate per bambini e ragazzi grazie ad un’iniziativa della libreria per bambini “Maperò” patrocinata dal Comune – Assessorato alla Cultura- con due eventi che si tengono in luoghi diversi: la biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” e la piazza Donatello (terza piazzetta) di Marina di Modica.

Il progetto “Leggimi un libro…letture e laboratori in biblioteca” riservato ai bambini dai cinque anni in su si terrà sino martedì 28 luglio ( appuntamenti il 14/16/23/28 luglio) dalle ore 18.00 alle 19.30 nei locali della biblioteca comunale “Quasimodo” dove si svolgeranno delle letture animate con annessi laboratori per bambini e ragazzi per coinvolgere quanti rimangono in città durante le vacanze estive.

A Marina di Modica da venerdì 17 luglio a venerdì 21 agosto al 19.30 alle 20.30 e tutti i venerdì, compresi entro le date indicate, si svolgerà “Splash…tuffiamoci tra i libri” ovvero letture per bambini, coordinate da Giusy Roccasalva in un luogo suggestivo accanto alla bambinopoli. Per informazioni, biblioteca “Quasimodo” 346 6558277- 339 5304267.

“La cultura non va mai in vacanza, commenta Maria Monisteri assessore alla Cultura, ed è tanto vero che abbiamo deciso di aderire a questi due progetti estivi di letture dedicate ai bambini e ai ragazzi sia che trascorrono il periodo estivo in città o a Marina di Modica. Leggere in estate è sempre stato un sano esercizio mentale che aiuta alla crescita individuale e collettiva dei ragazzi che potranno anche usufruire di laboratori con letture animate. Come dire imparare divertendosi”.