Vittoria, la Commissione straordinaria incontra gli uomini della Polstrada

Visita di cortesia, questa mattina, dei Commissari straordinari del Comune di Vittoria, Filippo Dispenza e Giovanna Termini al distaccamento di Polizia Stradale di Vittoria di via Pietro Nenni. La Commissione straordinaria è stata ricevuta dal Comandante provinciale della polstrada, il vice questore Angelo Tancredi e dal Comandante del distaccamento della polizia stradale di Vittoria, Pierpaolo Morgana. Il Commissario Filippo Dispenza nel suo intervento, ha rinnovato agli uomini della Polstrada, la piena collaborazione tra le istituzioni, finalizzata al benessere dell'intera collettività vittoriese in termini di maggior sicurezza.

“L'Amministrazione è a fianco delle forze dell'ordine per continuare nel percorso di legalità e nel rispetto delle regole- ha commentato il Commissario Dispenza-. La pianta organica della polizia stradale di Vittoria si è arricchita di nuovi elementi e ciò permetterà di poter garantire una presenza massiccia e costante su tutto il territorio. Il mio augurio, a tutti gli agenti, è quello di un proficuo lavoro mettendo in campo passione, esperienza e professionalità al servizio della gente”