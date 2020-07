Vittoria, la Polizia arresta giovane che guidava ubriaco

La Polizia ha arrestato a Vittoria un cittadino rumeno che nella notte di domenica, in stato di ebbrezza, alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa e sprovvisto di patente di guida (per non averla mai conseguita), dopo una folle corsa ha speronato l’auto di servizio.

Alle 23:30 circa una volante del Commissariato di Vittoria, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, mentre si trovava a percorrere la Scoglitti-Marina di Acate, giunta all’altezza di Costa Esperia, notava un’autovettura che procedeva in modo irregolare andando a zig zag ed impattando più volte il muro di cinta della carreggiata, creando così un elevato pericolo per la circolazione stradale.

Immediatamente la Volante intimava “l’alt”, ma il veicolo, che nel frattempo aveva imboccato la Provinciale 16 in direzione Vittoria, anziché fermarsi aumentava la velocità, con il chiaro intento di sottrarsi al controllo di polizia, procedendo pericolosamente lungo il tragitto e cimentandosi in sorpassi azzardati nei confronti delle autovetture che incontrava lungo il suo cammino. Gli agenti si ponevano dunque all’inseguimento dell’auto che non accennava a fermarsi e che piuttosto speronava più volte l’auto della Polizia.

L’inseguimento proseguiva fino alla strada statale 115 per Gela dove, a causa dell’alta velocità, il conducente perdeva il controllo ed andava ad impattare sulla banchina del margine ponendo fine alla propria fuga. Gli agenti procedevano quindi a bloccare i due occupanti dell’auto che, in evidente stato di ebbrezza alcolica tentavano la fuga a piedi. Una volta messi in sicurezza i due, il conducente, identificato per C.M., cittadino rumeno di 24 anni, veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e per la guida in stato di ebbrezza; mentre il passeggero, A.N., anche lui cittadino rumeno di 50 anni, veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.Da successivi accertamenti si riscontrava inoltre che l’autovettura in questione era sprovvista della prescritta copertura assicurativa e lo stesso era privo di patente di guida poiché mai conseguita. Pertanto si procedeva a contestare le violazioni previste dal Codice della Strada e la BMW veniva sottoposta a sequestro ai fini della confisca.