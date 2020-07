Calcio, Promozione: il Modica rafforza il parco Under e ingaggia il giovane Giorgio Iemmolo

Dopo aver affidato la panchina a Orazio Trombatore e messo a segno il colpo Peppe Aglianò, la dirigenza del Modica Calcio, pensa anche a “rinforzare” il parco under per affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Promozione. Gli uomini mercato dei “Tigrotti”, infatti,si sono assicurati le prestazioni del classe 2002 Giorgio Iemmolo.

Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Modica Airone, e disputato qualche campionato con la maglia dello SportIspica, il promettente atleta modicano sul quale avevano messo gli occhi addosso altre formazioni di Promozione e di Eccellenza, ha avuto un esperienza nelle giovanili dell'ACR Messina. Lo scorso anno,invece, ha difeso i colori del Frigintini, da cui si è svincolatolo scorso 30 giugno. “Iemmolo – spiegano i dirigenti del Modica Calcio – è un profilo interessante che va a rinforzare il nostro già ottimo parco under. È un 2002 e quindi ha un grande margine di miglioramento. Con gli altri under che abbiamo riconfermato -concludono – avrà tempo e modo per ritagliarsi un po' di spazio dal momento che la volontà di migliorarsi non gli manca e ha manifestato la grande voglia di vestire il rossoblù della sua città”.

Giorgio Iemmolo è felice per la sua avventura con i “Tigrotti”.

“Sono felice di unirmi al progetto del Modica Calcio- dichiara – per me sarà un grande onore vestire la maglia della mia città. Lo avevo promesso a mio zio Antonio Aurnia che un giorno avrei indossato la maglia della squadra che lui amava in maniera viscerale e di cui lui è stato per un periodo il presidente e di cui andava fiero dei successi che era riuscito a raggiungere. Lui ha scritto un pezzo di storia importante del Modica Calcio. Spero di poterlo emulare anche in minima parte".