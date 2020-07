Preso con 118 piante di marijuana: arrestato nel Messinese

I carabinieri hanno arrestato a Mazzarrà Sant'Andrea (Me) G.S., 35 anni, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva nella sua abitazione 565 grammi di marijuana, 500 semi di canapa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre, sul terrazzo dell'abitazione aveva 118 piante di marijuana di altezza variabile tra i 50 centimetri ed un metro e mezzo, coltivate all'interno di vasi in plastica.