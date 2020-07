Disarticolato il clan Scalisi di Adrano: 15 arresti per droga e mafia (VIDEO)

Quindici persone ritenute, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacente, reati in materia di armi, estorsione con l'aggravante di avere agevolato la cosca mafiosa Scalisi di Adrano, sono state arrestate da agenti della polizia di Stato. La misura cautelare e' stata richiesta della procura distrettuale della Repubblica di Catania e della procura presso il Tribunale per i minorenni. I particolari dell'operazione alle ore 11 di presso la sala conferenze della questura di Catania.