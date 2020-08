Palermo, travolge un pedone con l'auto e si dilegua: è caccia al 'pirata'

Sono in corso le ricerche dell'auto che ha investito a Palermo un pedone nel quartiere Sperone. "Chi ha visto parli - dicono i familiari - e così permetta alla polizia municipale di rintracciare l'automobilista che ha mandato in ospedale un uomo di 44 anni". L'incidente è avvenuto alle 14 in via Giuseppe Di Vittorio. Ferito S.F., soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Civico in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Un testimone avrebbe fornito alcune indicazioni utili agli investigatori, mentre altre persone presenti si sono dileguate. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.