Pallavolo, B1 femminile: inizio degli allenamenti il 14 settembre al Centro sportivo Airone

Primo vertice dello staff tecnico dell’Egea PVT Modica, riunitosi al completo dopo vari mesi di fermo, in un ambiente sicuro e nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid.

Il gruppo di lavoro formato da Enzo Sgarlata, Massimo Catalano, Paolo Di Lorenzo e il nuovo arrivato Giancarlo Fortunato, capitanato da Corrado Scavino (assente per motivi di lavoro il fisioterapista Giovanni Aprile), alla presenza del Direttore sportivo Giuliana Di Emanuele, ha discusso delle linee guida da adottare per il nuovo campionato e, in un clima estremamente positivo, sono emerse le evidenze di un atteggiamento produttivo condiviso. Idee partecipate da mettere in atto con il nuovo gruppo di atlete, per affrontare con rinnovato entusiasmo il prossimo campionato di B1.

“Come ogni anno dopo Ferragosto – dice Corrado Scavino - ci siamo riuniti per pianificare le prime settimane di lavoro e per definire a grandi linee gli obiettivi e l'organizzazione delle sedute di allenamento. Abbiamo stilato un calendario che sia in grado di connettere in modo proficuo la preparazione fisica con le sedute tecniche, inserendo quindi anche amichevoli e tornei precampionato”. Come ogni anno, al termine della riunione, Bartolo Ferro, Enzo Garofalo e Simone Cicero, pilastri della dirigenza dell’Egea PVT Modica, hanno voluto salutare i tecnici e dare il benvenuto al nuovo arrivato, Giancarlo Fortunato, e augurare a tutto lo staff un buon lavoro. L’inizio degli allenamenti di preparazione atletica è programmato per il 14 settembre al Centro Sportivo Airone di Modica che ha scelto di mettere a disposizione la propria struttura per il quarto anno consecutivo, sostenendo attivamente il progetto PVT.