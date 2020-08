Modica, omaggio a Salvatore Quasimodo a 119 anni dalla nascita

Con la deposizione della corona d’alloro nella casa natale di Salvatore Quasimodo, in Via Posterla, a Modica, l’Associazione Proserpina, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione VIA hanno così voluto ricordare ieri i 119 anni dalla nascita di Salvatore Quasimodo, Nobel per la letteratura anno 1959.

Le iniziative che hanno celebrato la ricorrenza sono state quelle di un tour “poetico” che ha visto le guide, Sabrina Tavolacci e Manuela Modica, accompagnare turisti, visitatori e appassionati delle liriche quasimodiane lungo un percorso cittadino con delle soste nei luoghi dove i versi delle poesie del Nobel sono stati impressi in eleganti maioliche e lette da Sabrina Tavolacci, “L’Isola di Ulisse” e la “Gazza Ladra”; poesia che ha concluso la cerimonia di deposizione della corona d’alloro.

Nel tour erano comprese le soste davanti la Chiesa di San Pietro e a quella di San Giorgio con un’articolata spiegazione dei due monumenti, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, di Manuela Modica.

La corona di alloro è stata deposta alla presenza dell’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, del direttore onorario del Museo Civico di Modica, Giovanni Di Stefano, e della testimonial, la cugina di Alessandro Quasimodo, Bianca Baroni, figlia di Giuliana Quasimodo.