Gestione della sanità iblea, il Comitato di via Loreto: basta con le scelte politiche scellerate

La gestione della sanità nel territorio ibleo ancora una volta all’attenzione del comitato modicano di via Loreto. Ed è il responsabile, Salvatore Rando, a mettere sul tappeto e “nero su bianco” alcune delle criticità che si registrano ormai da tempo e che non trovano soluzioni adeguate. Rando, in particolare, pone l’accento sulla mancata concertazione tra sindaci e Regione siciliana in merito al piano di riordino ospedaliero. Questo ha creato, secondo il responsabile del comitato, spreco di denaro pubblico e disservizi per gli utenti che fanno riferimento agli ospedali di Modica e Vittoria. “Perchè – si chiede Rando – i direttori generali che si sono succeduti ai vertici dell’Asp negli ultimi anni hanno avuto come soggetto privilegiato il nuovo ospedale di Ragusa, dimenticando le esigenze degli altri nosocomi? Se è giusto completare il “Giovanni Paolo II” (grazie anche ai recenti finanziamenti regionali per 35 milioni), sarebbe altrettato giusto e corretto mettere a disposizione degli altri due grandi ospedali del territorio – Modica e Vittoria – le risorse necessarie per interventi strutturali attesi da anni”.

Rando, in particolare, fa riferimento ai lavori necessari nei reparti di Rianimazione e di Pediatria del “Maggiore” di Modica. Nel nosocomio modicano, poi, non è stato ancora possibile sistemare un’area-parcheggio, nè intervenire nell’ex Auditorium, rudere di ferro e cemento: lavori che non avrebbero bisogno, tra l’altro, di grandi risorse. Per non parlare della mancata istituzione degli otto posti di osservazione breve al Pronto soccorso.

Altra nota dolente, secondo il Comitato di via Loreto, la vicenda del Covid Hospital al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, una decisione della Regione in contrasto, per di più, con le direttive del Ministero della Salute.

Una gestione “strabica” dei vertici della sanità iblea che sembrano guardare solo da una parte, influenzati, probabilmente, da pressioni politiche che non tengono conto delle vere esigenze dell’intero territorio.

Rando rivolge, quindi, un appello ai sindaci e ai presidenti dei Consigli comunali dei comprensori di Modica e Vittoria affinchè ci sia una mobilitazione forte che faccia comprendere all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e ai vertici dell’Asp iblea che, ora come non mai, servono scelte equilibrate per garantire il diritto alla salute in sicurezza. “Basta, insomma, con le scelte politiche scellerate e con le inutili passerelle di presunti rappresentanti del popolo”.