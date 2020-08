Coronavirus, a Ragusa dati in crescita: i positivi sono sessanta

Il numero dei positivi in provincia di Ragusa resta sempre alto, più di 60 e nell'ambito di una pianificazione regionale i malati vengono indirizzati in ospedale Covid. Oggi due pazienti anziani provenienti dalla casa di riposo di Modica, ricoverati nella divisione di Rianimazione dell'ospedale 'Paternò Arezzo' sono stati trasferiti: uno è passato alla divisione di Malattie infettive, mentre, una donna è stata trasferita a Catania. "Come concordato con l'assessorato regionale alla Salute - dice il direttore genrale dell'Asp Ragusa, Angelo Aliquò - concentriamo i pazienti covid in una sola struttura (a Catania hanno decine di anestesisti) anziché bloccare più ospedali. Mentre Ragusa si fa carico di ricoverare in Terapia Intensiva pazienti di Catania non Covid".