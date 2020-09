Marina di Modica, aereo ultraleggero precipitato: rottami ancora sul terreno

Restano ancora su un campo incolto i rottami dell'aereo ultraleggero precipitato il 18 agosto scorso a Marina di Modica, subito dopo il decollo dalla pista del campo di volo "Oasi dei re". Nell'incidente ha perso la vita il pilota del velivolo, Luigi Leuci, piemontese di 54 anni, morto carbonizzato nello schianto. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Alcuni testimoni hanno riferito che l'aereo si è alzato di una cinquantina di metri, ha virato per ritornare in pista ma si è schiantato al suolo incendiandosi. Inutili i soccorsi per il pilota. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ragusa.