Spadola: "Rosolini La Nostra Terra non è dentro le istituzioni, solo una meteora"

"Avrebbero dovuto dire al sindaco di Avola, Luca Cannata, prima che cominciasse l'inaugurazione del Circolo di Fratelli d'Italia, che 'Rosolini la Nostra terra' non è rappresentata in consiglio comunale. Ed oggi quelli che si dicono vicini a Fdi, che rappresentano una forza di opposizione al governo centrale, sono la stampella del fallimentare governo di Rosolini". Ad affermarlo è il leader del Movimento Giovani Rosolinesi, Giovanni Spadola che dice che ad oggi "Rosolini la Nostra terra' è stata soltanto una meteora.

"Alle amministrative dell'estate del 2018 'Rosolini La terra Nostra' aveva candidato a sindaco Saro Cavallo - ricorda Spadola - ma il candidato a primo cittadino, rinunciò alla corsa all'ultimo momento, facendo saltare anche la lista. I figliol prodighi di quello schieramento furono ospitati in parte da 'Giovani Rosolinesi' ed anche da Etica, il Movimento che fa capo a Pinello Gennaro. Quindi non c'è nessuna rappresentanza istituzionale di "Rosolini La Nostra Terra".

"E' piuttosto anomalo che oggi chi dice di essere sulle posizioni di Luca e Rossana Cannata e di essere per la politica del fare, sostiene l'amministrazione comunale a trazione Partito democratico. Il diavolo e l'acqua Santa pur di avere le poltrone. Questo il sindaco di Avola ed i maggiorenti di Fdi provinciali debbono saperlo".