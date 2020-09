Chiesa, il 24 ottobre l'ordinazione dell'arcivescovo di Siracusa

Le Chiese di Siracusa e Caltanissetta annunciano l'ordinazione episcopale di mons. Francesco Lomanto, arcivescovo metropolita di Siracusa, che avverrà sabato 24 ottobre alle 16.30 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime a Siracusa. Nel rispetto delle norme anti-covid l'accesso alla Basilica sarà consentito esclusivamente alle persone munite di pass. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali dell'Arcidiocesi, sul sito www.arcidiocesi.siracusa.it; sul canale You Tube e sulla pagina Facebook. E dopo il messaggio che ha rivolto a tutti i fedeli siracusani a pochi giorni dalla sua nomina, l'arcivescovo eletto Francesco Lomanto ha composto una preghiera alla Madonna delle Lacrime. "Consola i nostri cuori, ravviva la nostra speranza" ha scritto mons. Lomanto "richiamaci col tuo cuore di Madre e guidaci al tuo Figlio Gesù, per corrispondere alla sua chiamata, vivere la gioia del Vangelo e testimoniare nello Spirito e nella Verità".