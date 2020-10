Coronavirus, per il Codacons situazione fuori controllo: intervenire subito a Milano

"Fondazione Gimbe lancia l'allarme, nell'ultima settimana sono i casi di Coronavirus sul territorio nazionale sono praticamente raddoppiati (42,4%) con un aumento dei ricoverati con sintomi (+18,9%) dei ricoveri in terapia intensiva (+17,7%) e dei decessi (+13,1%), da metà luglio i casi sono addirittura decuplicati. La situazione purtroppo sta andando fuori controllo, pensavamo che saremmo arrivato maggiormente preparati alla seconda ondata, falsa sicurezza probabilmente data dal fatto che il lungo "lockdown" nazionale ha diminuito considerevolmente i contagi per qualche mese, ma la realtà è che ora siamo in piena seconda ondata". Lo denuncia in una nota Codacons. Se non si decide di intervenire subito, sottolinea l'associzione, "con misure veramente decise a livello locale e nazionale rischieremo di trovarci in una situazione ancora peggiore rispetto ai mesi di marzo - aprile". Codacons ha quindi stilato una serie di proposte per il Comune di Milano e Regione Lombardia. La prima è il tracciamento dei contatti e test: "serve un decisivo incremento - spiegano - il numero di test è ancora insufficiente per riuscire a seguire i contatti positivi e isolarli per evitare la diffusione del contagio. Le attese per i tamponi sono spesso lunghissime e obbligano il possibile contagiato ad uscire di casa e mettersi in fila per fare il tampone con rischio di diffondere il virus". Poi l'assistenza domiciliare: "dove sono le unità di assistenza domiciliare? Fondamentale proprio al fine di evitare un sovraccarico degli ospedali curare subito il paziente con terapie ad hoc che ne impediscano il peggioramento dei sintomi, se si cura prima il Covid-19 è possibile impedire il ricovero in terapia intensiva solamente ai casi gravissimi" fa notare l'associazione.

Capitolo mezzi pubblici, "purtroppo stiamo assistendo soprattutto a Milano città ad un affollamento dei mezzi pubblici (metropolitane, tram e autobus). Dopo aver diminuito la capienza, la stessa è stata progressivamente aumentata, creando situazioni di enorme affollamento soprattutto nelle ore di punta. O si interviene o i mezzi pubblici diventeranno veicolo di contagio". Poi la questione dei protocolli negli ospedali: "ancora adesso - rimarca Codacons - molti ospedali del territorio non hanno protocolli ad hoc per l'assistenza e la cura dei positivi al Covid-19, con ingolfamento del sistema ospedaliero e ritardo nel prestare le dovute cure". Sullo smart working, inoltre, "non si può più aspettare. Il Comune e la Regione devono fare un'ordinanza che consenta a tutti i lavoratori che possono (impiegati pubblici, dipendenti di aziende, liberi professionisti) di lavorare da casa in modo agile. Meno persone per strada = meno persone sui mezzi pubblici = meno persone in ufficio = diminuire sensibilmente il rischio di contagio. Interveniamo subito altrimenti in due mesi la situazione ospedaliera potrebbe diventare tragica, obbligando il personale sanitario a compiere scelte drastiche".