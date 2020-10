Percettori illegali del 'Reddito': 2 denunciati nel Palermitano

I Finanzieri di Corleone hanno denunciato all'Autorita' Giudiziaria due cittadini, uno di Corleone ed uno di Castronovo di Sicilia, indebiti percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC). Nel primo caso, il soggetto controllato, ammesso al reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019, fin dalla data di presentazione della domanda era convivente con i genitori e quindi parte integrante del medesimo nucleo familiare nonche' fiscalmente a carico di essi. Nel secondo caso, invece, da un controllo mirato a verificare il rispetto delle misure preventive relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso un agriturismo collegato ad un'azienda agricola locale, e' emerso che G.P., nonostante percepisse il reddito di cittadinanza, era intenta a prestare il proprio servizio presso la struttura senza aver provveduto ad effettuare la prevista comunicazione di variazione della condizione occupazionale. I due sono stati inoltre segnalati all'I.N.P.S. competente per territorio, per l'irrogazione della sanzione amministrativa di revoca/decadenza del beneficio nonche' per il recupero delle somme indebitamente percepite, ammontanti complessivamente a circa novemila euro.