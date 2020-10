Siracusa Protagonista: troppe strade chiuse, è ora di dimettervi

"Via Crispi chiusa da mesi, con i lavori finanziati nella scorsa Legislatura che procedono con lentezza biblica, oltre ai limiti previsti dall’appalto! Corso Umberto, lato stazione, chiuso anch’esso a causa dei lavori su via Crispi. Viale Ermocrate, lato Paolo Orsi, chiuso per lavori in corso. Disperati i commercianti e gli artigiani che vivono in queste tre arterie o vi hanno delle attività". Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Sebastiano Moncada e Vincenzo Salerno di Siracusa Protagonita.

"Da dove raggiungere la stazione ferroviaria? Se lo chiedono i siracusani insieme ai turisti e a chi ha la sfortuna di venire nella nostra città per prendere il treno. La segnaletica: un optional, con macchine e mezzi pesanti che si incrociano in Corso Umberto per poi tornare indietro. I Vigili Urbani, sicuramente impegnati in altri compiti istituzionali, non vengono inviati su dette arterie per aiutare i disperati automobilisti che hanno avuto la disgrazia o la sfortuna di imboccare Corso Umberto verso la stazione ferroviaria. Il caos più totale si è materializzato avrebbe detto il buon Pirandello. Altri potrebbero invece parlare di schizofrenia paranoide politica, come segno evidente della incapacità di affrontare e risolvere i problemi della città. Eppure, i nostri amministratori comunali vengono pagati profumatamente ogni mese dai cittadini siracusani per svolgere le loro funzioni politiche ed amministrative. Di fronte a questo totale fallimento quotidiano, a quando le vostre dimissioni? Per carità, hanno concluso Vinciullo, Moncada e Salerno, andate a casa e liberate la città dalla vostra presenza funesta".