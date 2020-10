Ragusa, Ibla Buskers: spettacolo per ricordare l'artista Henry Blondeau

Gli ultimi giorni di vita di Henry Blondeau e un pezzo di storia cittadina. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, sul sagrato della cattedrale San Giovanni a Ragusa, lo spettacolo Henry Blondeau – L’ultimo volo, l’evento speciale organizzato dal festival degli artisti di strada “Ibla Buskers”, racconta un evento drammatico e recupera un frammento di memoria collettiva. È la narrazione di un fatto di cronaca, con la regia di Roberto Nobile, attraverso lo sguardo capillarmente ricostruito di chi visse quei momenti in prima persona: lo sfortunato artista Henry Blondeau, che il 3 settembre del 1890 trovò la morte a Ragusa durante la sua esibizione in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni; Adele, la giovane moglie incinta; l’amata figlia Lina e Giorgio Migliorisi, detto don Ciaciò Quarantiedu, all’epoca a capo del Comitato dei festeggiamenti per la festa patronale: fu lui a volere lo spettacolo di Blondeau, lui a organizzarne l’arrivo in città, sempre lui a essere arrestato, e poi scarcerato, dopo la tragedia.

Lo spettacolo Henry Blondeau – L’ultimo volo è proposto venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre, nel doppio orario delle 20.00 e delle 22.00 (ingresso a pagamento, prenotazione biglietti sul sito web www.iblabuskers.it e nelle librerie Ubik Terramatta di Ragusa e Marina di Ragusa, Paolino Ubik di Ragusa, costo 10 euro e 6 euro ridotto sotto i 14 anni).