Intimidazione col fuoco a Rosolini, bruciata auto del presidente della Futsal

Un avvertimento con il fuoco poco prima dell'alba a Rosolini. Nel mirino dei piromani, Giorgio Tela, presidente della squadra di calcio a 5 Asd Futsal Rosolini. Gli incendiari dopo avere utilizzato liquido infiammabile, hanno dato fuoco alla Mercedes 280E di proprietà di Tela, che si trovava in sosta in via Diaz all'incrocio con via Giulia. L'episodio si è verificato verso le 5,30. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto. Quando i pompieri sono arrivati a Rosolini, la Mercedes era completamente distrutta dal rogo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati pure i carabinieri che hanno avviato indagini, dopo avere ascoltato Giorgio Tela. Secondo quanto si apprende da fonti investigative 'l'avvertimento col fuoco potrebbe essere legato a vicende personali del presidente della Futsal.