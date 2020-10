Preso a Librino con il crack in mano: arrestato a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato a Catania, Carmelo Salamanca, 35 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di crack, cocaina e hashish.

Nella mattinata di ieri i “Falchi” della Squadra Mobile stavano effettuando un servizio ordinario presso il quartiere di Librino. Durante un controllo all’interno dell’androne di un palazzo sito in viale Grimaldi, Salamanca, non avvedendosi della presenza degli operatori di Polizia, ha deciso di salire le scale dell’edificio con in mano un bicchiere con all’interno della sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi immediatamente bloccato , nonostante un disperato tentativo di fuga, ed è stato sottoposto a perquisizione personale. L’atto di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire 14 grammi di crack, 7 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish. L’uomo era inoltre fornito di bilancino di precisione, materiale da confezionamento delle dosi ed un dettagliato listino prezzi dello stupefacente.

Il “pusher” è stato quindi tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.