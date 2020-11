Caltanissetta, in auto con la cocaina: un arresto e una denuncia

La squadra mobile di Caltanissetta ha tratto in arresto, Salvatore Riccobene, 37 anni, nisseno, disoccupato, percettore di reddito di cittadinanza, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà, per il medesimo reato, un quarantanovenne pluripregiudicato nisseno. Nella serata di ieri i predetti, in compagnia di un terzo pregiudicato, sono stati fermati a Caltanissetta da un equipaggio della sezione antidroga, mentre si trovavano a bordo di una BMW condotta da Riccobene. I fermati, che sin da subito hanno mostrato evidenti segni di agitazione, sono stati condotti in Questura. Nel corso della perquisizione del mezzo i poliziotti hanno trovato un sacchetto di cocaina nascosto sotto il tappetino lato passeggero e un altro sacchetto della stessa sostanza nascosto sotto la guida del sedile lato passeggero dell’auto.

Riccobene ha riferito agli agenti di essere il proprietario della droga. La perquisizione personale eseguita nei confronti del pregiudicato quarantanovenne, che viaggiava con l’arrestato, ha consentito ai poliziotti di trovare un altro sacchetto di cocaina nascosto nella tasca dei jeans dell’uomo. I tre sacchetti del peso complessivo di 28,73 grammi sono stati sequestrati. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Il quarantanovenne è stato, invece, denunciato alla Procura della Repubblica in stato di libertà.

