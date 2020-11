Rosolini, era depresso: 58 enne si toglie la vita

Un 58enne di Rosolini, Salvatore B., si è suicidato impiccandosi nella sua abitazione di via Minghetti. A trovare il corpo senza vita dell'uomo, è stata la sorella che come ogni domenica era andata a prendere il fratello per il pranzo. La donna ha cominciato a suonare al citofono, ma senza avere alcuna risposta. Il cognato della vittima ha forzato il lucernaio della casa e si è introdotto nell'appartamento, trovandosi di fronte una scena orribile. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri di Rosolini. Secondo quanto si apprende, l'uomo pare che soffrisse di crisi depressive.