Ragusa, Anna Pacini vince la decima edizione di "Caro diario ti scrivo"

Anna Pacini dell'Istituto comprensivo Berlinguer di Ragusa è la vincitrice della 10^ edizione del concorso di scrittura creativa “Caro diario, ti scrivo…” promosso dall’Istituto comprensivo Vann’Antò di Ragusa in ricordo della compianta Antonella Licitra che qui insegnava e rivolto agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del comune di Ragusa. Al secondo posto si è classificato Daniele Mezzasalma, alunno dell'Istituto comprensivo Vann'Antò, e poi Marika Pannuzzo della Scuola secondaria di primo grado “Quasimodo”. Alla cerimonia di premiazione presenti il dirigente dell’Istituto Giuseppe Pitrolo; l’artista Sandro Bracchitta, marito di Antonella e ideatore dell’iniziativa; Angelo Licitra, quale rappresentante della commissione che ha valutato gli elaborati pervenuti, formata per l’edizione 2020 da Paola Bongiorno, Gabriella Brogna, Lina Campo, Paolo La Terra, Angelo Licitra, Giampiero Saladino e Sergio Scribano, tutti amici o parenti di Antonella; il dirigente dell’Istituto comprensivo Quasimodo Leonardo Licata, e come detto alcune insegnanti dei tre vincitori e un genitore per ciascuno. Il concorso “Caro diario, ti scrivo" quest’anno ha compiuto dieci anni,