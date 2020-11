Pd di Floridia e la forza della donne, Rossella Di Paola: niente sconti a Carianni

Il Pd di Floridia è più vivo che mai. Parola della segretaria cittadina, Rossella Di Paola, che ha completato il suo esecutivo locale. Spazio alle quote rosa, ma anche ai ragazzi che hanno lavorato a testa bassa per portare al ballottaggio Claudia Faraci. Traguardo non riuscito solo per una manciata di voti. La segretaria Di Paola è dura nell'intervista rilasciata a Nuovo Sud. "Se mancano 100 voti, qualcuno si assume le sue responsabilità". Del nuovo sindaco di Floridia, dice che è sotto la lente d'ingrandimento del Partito democratico.

Nel Pd smaltita la rabbia per non essere arrivati al ballottaggio per un soffio?

"Nessuna rabbia, un po' di delusione, per aver mancato l’obbiettivo per poco. Molta soddisfazione perché avendo cominciato la campagna elettorale in ritardo abbiamo garantito un risultato elevato e abbiano dimostrato che il Pd a Floridia c’è, è forte, ha consenso ed ha una classe dirigente che riesce mettere insieme esperienza e novità. Se me ne da la possibilità voglio ringraziare pubblicamente Claudia Faraci per la forza la determinazione e l’intelligenza con cui ha condotto la campagna elettorale e poi tutti i militanti ed iscritti giovani e anziani che in questa avventura ci hanno messo il cuore".

Qualcosa non ha funzionato nelle liste. La candidata a sindaco ha avuto 500 preferenze in più. Forse qualche candidato debole?

"Quello del Pd di Floridia è stato il quarto risultato in Sicilia, uno dei migliori. E’ stato lodato dalla segreteria regionale e portato ad esempio da quella provinciale. Il segretario provinciale, Salvo Adorno, lo ha definito un modello da cui prendere esempio. Come sempre si poteva fare di più e meglio, si certo costruire meglio le liste, si certo contattare 100 persone in più. Ma se sommiamo l’ottimo risultato della lista ai voti in più presi da Claudia Faraci, abbiamo la conferma di aver lavorato bene. Se qualche iscritto non ci ha votato se ne assume la responsabilità".

Il Pd di Floridia ha incassato il colpo ma c’è tanto entusiasmo in casa Dem. I motivi?

"Si per tutto quello che ho detto c’è entusiasmo, soprattutto perché abbiamo la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Non era facile imboccarla, ci siamo risusciti tutti insieme".

Lei ha completato la segreteria locale. Ci sono tanti giovani. Pensa che daranno una spinta verso l’alto al partito?

"Ho rinnovato la segreteria inserendo donne e giovani, mi piace citarli: Concetta Signorelli, Valentina Levore, Fabiana Greco, Massimo Argentano e Giuseppe Faraci, Giuseppe Messina come tesoriere. La direzione dei giovani democratici e affidata a un’altra donna Giorgia Ippolito. E poi c’è Claudia il nostro sindaco nell’assemblea regionale. Mi lasci dire che una dirigenza al femminile è per tutto il partito un motivo di orgoglio. Abbiamo due consiglieri comunali di grande qualità, Vassallo e Brunetti, che sapranno orientare l’attività dell’amministrazione. Orazio Scalorino ha assunto il ruolo di presidente dell’assemblea, garantendo esperienza e futuro al partito. Il segretario provinciale si è impegnato a valorizzare al meglio le nostre migliori risorse.

Cosa si aspetta e cosa farete con l’amministrazione guidata da un sindaco giovanissimo come Carianni?

"Da Carianni ci aspettiamo che governi, che sappia governare. Noi lo seguiremo con massima attenzione sia come gruppo consigliare che come partito. Faremo valere la nostra idea di città quella che Claudia ha illustrato nel suo programma e nei suoi comizi. Non faremo nessuno sconto, ha vinto con tanti voti e ha l’obbligo di far bene, ma la nostra azione sarà dura e costruttiva".

Quale futuro per il Pd e per la città di Floridia?

"L’ho detto, il futuro è dimostrare che è possibile costruire un partito riformista ancorato al territorio che fa dell’ambiente la chiave di lettura della società post covid e che sa dunque guardare alla Floridia del 2030 ma anche rispondere a bisogni che nascono dalla povertà e dal disagio. Un partito solidale. Il nostro segretario provinciale mette al centro del programma del partito la parola fraternità, la uso anche io per dare la cifra culturale del nostro partito. Il Pd di Floridia si farà sentire nel futuro prossimo".

(Nella foto a destra la segretaria del Pd di Floridia, Rossella Di Paola, al centro il segretario provinciale Dem, Salvo Adorno ed il ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano)