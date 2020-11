Dpcm, ristoratori e titolari di bar in piazza a Rosolini: la politica dalla loro parte

Ristoratori, titolari di pizzerie e bar in piazza Garibaldi a Rosolini per dire no alla chiusura forzata dovuta dall'ultimo Dpcm firmato dal premier, Giuseppe Conte. E' stata una manifestazione pacifica e civile, ma le partite iva, sono decise ad andare avanti nella protesta non condividendo la chiusura obbligatoria alle 18. Al fianco dei manifestanti l'amministrazione comunale, ma anche l'opposizione. In piazza Garibaldi questa sera c'erano il sindaco Pippo Incatasciato ed anche Tino Di Rosolini. Entrambi hanno parlato, condividendo le ragioni di quanti hanno protestato, raccomandando però ai cittadini di tenere alta la guardia per il contenimento del virus, indossando sempre la mascherina all'aperto e soprattutto il distanziamento. Ieri sera avevano invece protestato con il Dpcm i titolari delle palestre, delle sale da ballo e delle associazioni sportive.