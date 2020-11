Imprenditore di Palermo denuncia su facebook una richiesta di 'pizzo'

L'imprenditore del settore ittico Michelangelo Balistreri (nella foto), 56 anni, di Aspra, frazione del Comune di Bagheria, nel Palermitano, denuncia ancora una volta una richiesta di pizzo e poi pubblica un post su Facebook rivolto a quelli che definisce "gli aspiranti mafiosi di Aspra" che dopo le richieste del 2015, sabato scorso gli avrebbero fatto "visita a casa.Tre piccoli nuovi iscritti al casting 'Tu si que non vales'". "Quando passeggio per Aspra - ha scritto ancora - invece di guardarmi con quegli occhi minacciosi che trasmettono solo infinita pietà, siate uomini e sforzatevi e alzando gli occhi in cielo chiedete perdono a Dio". Invito tutta la comunità a pregare per queste persone che ne hanno veramente bisogno. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine per il prezioso lavoro di controllo del territorio". Solidarietà arriva dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, e dalla giunta comunale. Il primo cittadino ha chiamato al telefono Balistreri. "L'amministrazione comunale condanna qualsiasi atto di violenza perpetrato nei confronti di qualsivoglia cittadino, abbracciamo Michelangelo non solo con le parole ma anche fattivamente se servirà il nostro aiuto. Confidiamo sull'operato delle forze dell'ordine". Già nel 2015 l'imprenditore aveva denunciato la richiesta di pizzo. Balistreri da anni ha fondato il museo del mare, visitato da migliaia di persone ogni anno.